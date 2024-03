Scoperto un maxi-giro di truffe. Il “capo“ gestiva tutto dal carcere

Dalla cella di Poggioreale avrebbe coordinato e partecipato alle truffe che avrebbero fruttato al presunto sodalizio 600mila euro in pochi mesi. Assegni falsi per orologi veri, oppure per computer o, ancora, qualsiasi altro oggetto di valore messo in vendita sulle bacheche virtuali. Una cinquantina gli episodi che la Procura contesta al gruppo di presunti truffatori nei confronti dei quali ha chiesto e ottenuto sette misure cautelari in carcere e una misura di obbligo di dimora nei confronti di soggetti residenti nella provincia di Napoli. L’accusa nei confronti degli indagati è di associazione a delinquere finalizzate alle truffe. Le indagini sono iniziate all’inizio del 2023 dopo la denuncia di un cittadino residente a Perugia, il quale aveva messo in vendita un orologio tramite un sito di e-commerce e, dopo essere stato contattato da un possibile acquirente il quale aveva pagato 8mila euro con assegno circolare per l’oggetto. L’assegno era risultato poi falso. Le indagini del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale di Perugia ha permesso di individuare i componenti di un presunto sodalizio criminale specializzato in acquisti di beni di lusso con assegni falsi. Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe sondato regolarmente i siti di e-commerce per trovare le inserzioni più appetibili. Quindi avveniva l’aggancio del venditore, tramite messaggi nella chat della piattaforma, fino a concordare lo scambio nella filiale della banca della vittima, così che il venditore potesse incassare subito l’assegno. Una possibilità che avrebbe dovuto tranquillizzare ulteriormente il venditore, ma che, invece, sarebbe stato l’asso nella manica del gruppo per concludere la truffa. Il sodalizio avrebbe, infatti, creato falsi siti di istituti bancari con numeri da contattare apparentemente coerenti.

In realtà si sarebbe trattato di utenze Voip con prefissi corrispondenti a utenze fisse. Dall’altro capo del telefono o il detenuto, che in cella aveva accesso regolarmente a un cellulare, o una donna. Si fingevano dipendenti dell’istituto bancario che aveva emesso l’assegno per rassicurare, falsamente, che l’operazione era corretta. A quel punto l’assegno veniva messo subito all’incasso. Per appurare che era tutto un bluff serviva ancora qualche giorno, nei quali i finti acquirenti si erano già dileguati. Così sarebbe successo al cliente perugino che con la sua denuncia ha dato il via all’operazione.