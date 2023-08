Scoperti Tesori Millenniali a Campo della Fiera di Orvieto

Un scrigno di tesori ancora da scoprire per la maggior parte. Il grande insediamento archeologico di Campo della Fiera dove si ipotizza che fosse collocato anche il santuario federale del popolo etrusco è stato parzialmente scavato per una superficie di cinque ettari, ma l’area interessata dagli insediamenti dell’epoca etrusca, romana e medievale si estende in realtà per ben 40 ettari complessivi, con una proiezione che arriva fino alla strada Bagnorese. Fino al 2 settembre riprende la campagna di scavi, realizzata su concessione ministeriale, grazie al sostegno finanziario garantito dalla fondazione Cassa di Risparmio e all’impegno di studenti di università italiane, ma anche americane, tedesche e spagnole. Gli archeologi continueranno a indagare “Pozzo delle Meraviglie“, con l’obiettivo di giungere al fondo della cavità. Se lo scorso anno erano stati trovati circa trecento vasi integri, quest’anno sono emerse pregevoli maioliche databili tra il XIII e il XV secolo. Qui le cerimonie religiose sono continuate per mille anni, dal VI secolo aC al IV secolo dC. Risale al IV secolo, il tempio principale, preceduto solo da un tempietto anteriore che è degli inizi del VI secolo come ha spiegato Simonetta Stopponi, direttrice dello scavo.