Scontro tra un furgone e un camion sull’A1, bloccato il tratto tra Orvieto e Attigliano. Le alternative

Orvieto (Terni), 10 luglio 2023 – Alle 7:15 circa, sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma, è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti un'auto, un furgone e un mezzo pesante al chilometro 476. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni per consentire l'intervento dell'elisoccorso e si registrano 3 chilometri di coda in direzione Roma e 2 chilometri di coda verso Firenze.

Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Orvieto e rientrare ad Attigliano dopo aver percorso la viabilità esterna.

Agli utenti che da Roma sono diretti a Firenze si consiglia il percorso alternativo inverso.