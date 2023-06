Scontro tra tir sull’A1 Gravi i due conducenti

ORVIETO – Ennesimo grave incidente stradale (foto) in autostrada. E’ avvenuto nella corso della nottata di ieri nel tratto compreso tra Chiusi e Fabro direzione sud al chilometro 411 ed ha coinvolto due mezzi pesanti, una bisarca carica di auto ed un autoarticolato che trasportava collettame. I due conducenti sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza all’ospedale di Orvieto in codice rosso e successivamente è stato necessario trasferiti in elicottero all’ospedale di Siena. Le loro condizioni sono gravi. Sul posto per coordinare i soccorsi e per gli accertamenti la polizia stradale di Orvieto, i vigili del fuoco ed il personale di Autostrade per l’Italia. Il tratto intressatoè stato riaperto solo 6 e 45 dopo che i vigili del fuoco erano riusciti a liberare la sede stradale dai 2 autoarticolati che si sono ribaltati e sono usciti semi distrutti dall’incidente la cui dinamica è ancora al vaglio della Polizia stradale al comando di Stefano Spagnoli. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 9 anche ad Orvieto Scalo zona stazione per l’incendio di una autovettura. Il conducente, una persona anziana, visto del fumo fuoriuscire dal cofano posteriore dell’autovettura una Fiat 126 vecchio modello, ha accostato chiamando i soccorsi. I vigili hanno provveduto a spegnere l’incendio che ha interessato tutta la parte posteriore dell’auto. Il traffico ha subito rallentamenti per la temporanea chiusura della strada. Sul posto anche i carabinieri di Orvieto. Nessuno è rimasto ferito.