Scontro tra moto e auto sulla Flaminia

SPOLETO Ancora un incidente lungo la strada statale Flaminia. Lo scontro, che ha visto coinvolte un’auto ed una moto, si è verificato ieri mattina sul tratto tra Spoleto e Terni, all’altezza del valico della Somma. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso i feriti (non gravi) e anche la polizia che oltre ad effettuare tutti i rilievi del caso per individuare le eventuali responsabilità ha provveduto a regolare il traffico su una sola corsia di marcia, a senso alternato. La circolazione è stata ripristinata solo intorno alle 13 dopo aver rimosso dalla carreggiata i mezzi incidentati. Si tratta del secondo incidente lungo la Flaminia in meno di una settimana. Venerdì scorso infatti un anziano è stato investito da un’auto in prossimità di un attraversamento pedonale a Campello sul Clitunno in prossimità della Fonti. L’uomo era deceduto sul colpo.