Scontro tra auto a Terni: moglie e marito gravi in ospedale

Moglie e marito cinquantenni ricoverati in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria per un incidente avvenuto nella serata di mercoledì sul raccordo Terni-Orte, alle porte della città. I coniugi viaggiavano a bordo di un’auto che si è ribaltata nella collisione con un’altra vettura, il cui conducente è rimasto illeso. Si sarebbe trattato di un tamponamento, con entrambi i mezzi che hanno sbandato finendo contro il guard rail. Sul posto le pattuglie della polizia stradale e le squadre dei vigili del fuoco. Sono stati quest’ultimi a liberare moglie e marito dalle lamiere contorte dell’abitacolo; la coppia è stata poi trasportata nel nosocomio cittadino dalle ambulanze del 118. L’esatta dinamica dell’incidente resta al vaglio degli agenti della stradale. Poliziotti e pompieri hanno anche recuperato un cagnolino, illeso, che era in una delle auto coinvolte: l’animale è stato consegnato ai proprietari.