Scontro scooter-furgone. Grave uomo di 57 anni

TODI - L’ennesimo grave incidente stradale nella zona di Pian di Porto, incrocio verso la zona industriale, in prossimità dell’Hotel Europalace. Lo scontro è avvenuto tra un furgone cassonato e uno scooter condotto da un 57 che si stava dirigendo verso Pian di Porto. Stando a una prima ricostruzione il furgone, condotto un 60enne, proveniva da Terni, dalla superstrada E45: i mezzi viaggiavano sulla stessa corsia di marcia. L’uomo alla guida del ciclomotore è finito fuori strada, sull’altra corsia, ed è stato trascinato per una trentina di metri. Le sue condizioni sono apparse serie, tanto che è stato chiamato l’elisoccorso che con il codice rosso lo ha trasportato al Santa Maria della Misericordia di Perugia. I rilievi, unitamente agli esami tossicologici e all’alcol test - di routine in questi casi - forniranno un quadro più preciso anche se sembra che la responsabilità dell’incidente non sia dell’automobilista: un malore o un tentativo di sorpasso potrebbe essere all’origine dell’incidente in un tratto troppo spesso definito pericoloso. L’uomo è stato dichiarato in tarda serata fuori pericolo: ha fratture in varie parti del corso e trauma cranico ma ha ripreso conoscenza quando è stato trasferito sull’elisoccorso. Incolume l’automobilista che è stato accompagnato a Pantalla per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Polizia stradale, i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Il traffico è stato deviato sulla E45 in direzione Fratta Todina e verso la zona industriale in direzione di Ponterio. Lunghe file in prossimità del passaggio al livello di Pian di Porto e di quello di Ponterio. s.f.