Scontro fra auto, una si ribalta. Centrata la cabina del metano

Perugia, 7 settembre 2023 – Incidente davvero impressionante nella giornata di mercoledì sulla strada Eugubina all’incrocio con la strada per Pretola. Due le auto coinvolte, una delle quali si è ribaltata su un fianco.

L'intervento dei vigili del fuoco

Per fortuna i due conducenti hanno riportato traumi non gravi: sono stati estratti dagli abitacoli dai vigili del fuoco del distaccamento di Perugi aCavour e presi in carico dal 118. Sul posto anche la polizia locale.

Nell’incidente è rimasta coinvolta una cabina del gas metano e si è originata una leggera perdita. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza la perdita e la zona circostante.