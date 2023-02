TERNI - "Scongiurare la chiusura della Casa delle donne di Terni (il bando di riassegnazione degli spazi comunali è scaduto ieri) mettendo in campo tutte le iniziative utili a garantire la continuità delle attività che la struttura promuove e attua ormai da anni a sostegno di donne e minori". È quanto chiedono alla Giunta di Palazzo Donini i consiglieri regionali Pd Tommaso Bori e Simona Meloni, in un’interrogazione che è stata depositata presso l’Assemblea legislativa. "In tutto il territorio regionale è presente una sola Casa delle donne – ricordano – quella di Terni, ma l’attuale amministrazione comunale ne ha messo a bando la sede".