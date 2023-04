“Sconcerto per theremin e pianoforte“ sul palco del Bicini

L’ultimo week-end di aprile porta la musica al Teatro Bicini di via del Cortone con la novità di uno strumento molto poco conosciuto. Questa sera alle 21.15 e domani alle 17.15 va così in scena “Sconcerto per theremin e pianoforte“: il concerto è un’occasione rarissima per ascoltare il suono magico del theremin, uno strumento dalle vibrazioni struggenti e dal timbro particolarmente suggestivo che ricorda quello di un violoncello, di un violino o di una voce femminile.

Protagonisti sono Massimo Cervini al theremin e Alberto Romizi al pianoforte (nella foto) in un programma che prevede l’esecuzione di brani classici di Bach e Satie, di musica da film con le colonne sonore di Ennio Morricone e Nino Rota passando per il pop di Lucio Dalla e il Tango nuevo di Richard Galliano. Tra un brano e l’altro i due musicisti, interpreteranno delle gag surreali (novità ulteriore) per aggiungere un pizzico di sorriso alla suggestione della musica. Info e prenotazioni a 333.3879119 e allo 075.5736794 anche con messaggio WhatsApp o sms.