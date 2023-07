Scomparso da marzo Ma era da un amico

CITTA’ DI CASTELLO – "Sto bene, ma a casa di mamma non torno". Sparisce di casa a inizio primavera, qualche giorno fa la madre, una 45enne di Città di Castello che non riceveva notizie di lui da mesi, si è recata dai Carabinieri per segnalarne l’allontanamento. La donna, temendo ormai il peggio per il giovane (25 anni), dato il considerevole periodo di tempo passato senza sue notizie, si è rivolta ai militari dell’Arma per mettersi alla sua ricerca. La mamma ha dunque sporto una querela nella quale denunciava la scomparsa del figlio convivente, 25enne, avvenuta a marzo, ultimo giorno in cui aveva avuto contatto, poi più nulla.

I militari della Stazione tifernate, ovviamente, ricevuta la segnalazione si sono subito adoperati per il rintraccio del 25enne attivando anche il previsto piano nazionale per la ricerca di persone scomparse, utilizzando tutti gli ausili tecnici e informativi a disposizione per poter eventualmente localizzare la posizione del giovane.

L’attività investigativa dei militari ha permesso così di rintracciare il 25enne che è risultato essere ospite da un conoscente trovandosi in perfette condizioni di salute. Il giovane, da quanto dichiarato, si era allontanato volontariamente dall’abitazione di residenza divisa insieme alla madre e, stando a quanto riferito dai carabinieri, non ha dimostrato alcuna intenzione di farvi rientro. Al momento nei confronti del giovane tifernate non è stato emesso alcun provvedimento, visto che l’allontanamento è stato volontario e non ha provocato danni. A parte il comprensibile spavento della madre per la sorte del figlio che sembrava svanito nel nulla.