Scompare prete di 91 anni. Viene ritrovato al lago

E’ stata una gomma a terra a permettere il ritrovamento, a centinaia di chilometri da casa e dopo ore di apprensione, di don Luciano Gattellini. Il parroco 91enne originario della Val di Vara (Liguria) e molto noto nella zona di Varese Ligure era scomparso dalla sua canonica nella serata di giovedì e da quel momento era scattato l’allarme, nel frattempo l’anziano religioso era però arrivato fino al lago Trasimeno. A trovarlo sono stati gli agenti della polizia stradale di Castiglione del Lago intervenuti per un normale soccorso a mezzo in avaria lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Gli agenti hanno intercettato la Ford Fusion grigio chiaro all’altezza di Passignano Ovest, dove – nella corsia in direzione Perugia – il prete era stato costretto a fermarsi per via di una ruota sgonfia. Gli agenti dopo i primissimi controlli e vista anche l’età del conducente hanno svolto ulteriori rapidi accertamenti, scoprendo in breve tempo che quell’uomo che stavano aiutando era l’anziano parroco scomparso dalla Liguria e ricercato in mezza Italia centrale. Nelle ore successive la scomparsa sono state anche diffuse le foto dell’anziano e la descrizione del veicolo con il numero di targa, affinché tramite i social più persone possibile potessero riconoscerlo e contattare le forze dell’ordine impegnate nelle ricerche.

Don Luciano, 91 anni, è stato parroco a Taglietto, Varese Ligure, Levanto, Termo e Fabiano Basso ed in queste località si erano concentrate le ricerche. Lui, invece, era arrivato molto più lontano, fino all’Umbria per ragioni che al momento sembrerebbero di pura casualità e senza alcun collegamento con la vita o con il passato dell’anziano sacerdote.

L’uomo sta bene e in breve tempo è stato ricondotto nella sua casa dove i suoi cari si stanno prendendo cura di lui al termine di alcuni accertamenti. Da quanto si apprende nella prima mattinata di ieri l’uomo era stato avvistato a Levanto, se così fosse avrebbe poi invertito la marcia ed affrontando un viaggio per altri 300 chilometri. Finché finalmente si è fermato al lago Trasimeno.