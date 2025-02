Scippa anziana. Rincorso ed arrestato

Una donna di 83 anni è stata scippata della borsa mentre attendeva il marito al parcheggio in via Pellini. L’episodio si è consumato a Perugia domenica pomeriggio. Grazie ad alcuni ragazzi che hanno inseguito lo scippatore e all’intervento di una pattuglia della polizia locale, l’uomo è stato fermato: si tratta di tunisino di 35 anni. Risulta condannato per ben 8 volte per rapina, furto e ricettazione e gravato da provvedimento di espulsione non eseguito. La borsa è stata riconsegnata alla legittima proprietaria. Ieri mattina è stato convalidato l’arresto del 35enne e sono stati disposti i domiciliari a Nocera Umbra, dove risiede. Il marito della signora ha voluto - attraverso il Comandante - ringraziare sia i ragazzi presenti sul posto che sono intervenuti sia la pattuglia della polizia locale.