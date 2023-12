Sciopero medici, disagi in ospedale: "Sistema pubblico ormai a pezzi"

Alla Regione i sindacati della sanità ricordano che stanno ancora aspettando il Piano regionale e che delle "otto Case della Salute programmate, ne funzionano al momento solo due". Ma le rivendicazioni fatte ieri nella giornata di sciopero nazionale – che ha interessatoi radiologi, anestesisti e rianimatori oltre che dei veterinari dei dipartimenti di prevenzione – sono rivolte principalmente al Governo. Tra le criticità che segnalano Cisl Medici Umbria, Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani – emergenza area critica, Federazione Aipac Aupi Simet Sinafo Snr Dirigenti, Federazione veterinari medici e dirigenti sanitari ci sono la mancata applicazione del contratto nazionale, l’attacco alle pensioni, il riordino della rete ospedaliera, le scarse risorse destinate al servizio sanitario pubblico che determinano la fuga verso il privato, dei pazienti e dei professionisti del settore sanitario in cerca di maggiore gratificazione economica.

Ieri disagi ce ne sono stati negli osepdali e nelle Asl, anche se erano in qualche modo "programmati: i pazienti insomma erano stati messi a conoscenza che esami e interventi chirurgici sarebbero saltati. Ma questo di certo non li ha consolati, tutt’altro, soprattutto chi era in lista di attesa da mesi. Per Tullo Ostilio Moschini, segretario regionale generale Cisl Medici Umbria "i professionisti non si sentono valorizzati e anzi vengono mortificati nel loro lavoro. Il sistema non si regge più, dalle liste d’attesa infinita alle mancate risorse che dimostrano un problema prima di tutto di concetto". "L’attacco alle pensioni con l’articolo 33 depositato l’altra notte – dice Giovanni Lovaglio, Federazione Veterinari Medici e Dirigenti Sanitari – è un danno gravissimo anche per chi rientrava nei parametri della legge Fornero e che avrà grosse penalizzazioni, alla faccia di quota 41 promessa da qualcuno".

Roberto Ferranti, Federazione Aipac Aupi Simet Sinafo Snr Dirigenti, ricorda che "si spendono fiumi di soldi per pagare gettonisti che costano 150 euro l’ora per lavori di estrema importanza in emergenza urgenza in Pronto soccorso. Ecco spiegato lo scadimento delle prestazioni e la fuga verso il privato". "L’azione di protesta è una scelta estrema ma inevitabile – ribadisce Alvaro Chianella, Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica –. Il contratto scaduto al 31 dicembre 2021 che ancora non è effettivo crea una situazione di grande malessere e l’attacco alle pensioni è l’ultimo colpo".