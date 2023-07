Sciopero dei metalmeccanici Aderiscono settemila lavoratori

TERNI Settemila lavoratori ternani tra grande industria, pmi e artigianato parteciperanno allo sciopero nazionale di quattro ore dei metalmeccanici indetto da Fim, Fiom e Uilm. Ieri volantinaggio della Fiom ai cancelli dell’Ast. "I metalmeccanici di Terni come quelli di tutta Italia e forse ancor di più stanno vivendo una condizione economica e sociale molto delicata - afferma Alessandro Rampiconi, segretario provinciale - Per questo è necessario rilanciare l’industria, creare nuova occupazione, creare un lavoro più giusto e più equo, soprattutto al tempo delle transizioni che non vanno subite, ma vanno governate, perché diventino vere e proprie opportunità. A Terni solo la filiera del tubo marmitta occupa oltre 1000 lavoratori, per questo da tempo abbia chiesto di ragionare di come riconvertirla, a partire dalle possibili opportunità che offre l’idrogeno verde". "Il volume d’investimenti dichiarati da Ast rappresenta un record per il nostro polo siderurgico", aggiunge Rampiconi.