Scintille in tv con la parlamentare. Deputati in rivolta contro Bandecchi

Fuoco incrociato alla Camera sul sindaco Stefano Bandecchi per le espressioni usate lo scorso 13 gennaio nella trasmissione Agorà di Rai Tre verso la parlamentare del M5S, Anna Laura Orrico. A sollevare il caso in Commissione Vigilanza Rai e in Parlamento è stato il gruppo pentastellato. "La signora va abbattuta", aveva detto il sindaco rivolgendosi alla politica che gli aveva replicato: "Si rivolga con rispetto, ‘abbattuta’ forse lo va a dire a qualche animale di cui va a caccia nel tempo libero". Bandecchi aveva aggiunto: "Il fatto che lei è una donna non me ne può fregar de meno", chiedendo poi alla deputata di "stare zitta". I gruppi parlamentari di M5S, Verdi-Sinistra e Pd hanno chiesto di non "invitare più in televisione" persone come Bandecchi sostenendo che "il servizio pubblico non può tollerare episodi del genere". Solidarietà ad Anna Laura Orrico è arrivata da Lega, FdI, FI e da Azione. Il deputato del Pd, Stefano Graziano, ha rivolto alla maggioranza l’appello per una mozione condivisa da indirizzare al ministro dello Sviluppo, che si occupa delle concessioni tv, per impedire che "questo accada di nuovo". "Esprimo a nome di tutto il gruppo la solidarietà alla collega Orrico. La sua vicenda si inserisce in un triste e lungo elenco di cui fanno parte tante colleghe, sia di maggioranza che di opposizione, vittime di attacchi e violenze prive di qualsiasi elemento di umanità. Il tema dell’odio social, dell’hate speech, sta diventando dilagante", così la vicepresidente del gruppo Azione-Per-Renew Europe, Elena Bonetti. Rita Dalla Chiesa, vicepresidente del gruppo di Fi: "Quanto accaduto non dovrebbe mai avvenire e non solo in una trasmissione del servizio pubblico ma da nessun’altra parte. La tv pubblica non dovrebbe dare accesso a persone che possono creare squilibri anche in chi guarda. Mi auguro che il servizio pubblico si tenga alla larga da persone così". Bandecchi, ieri a Foligno per la presentazione del candidato sindaco di Alternativa Popolare, Enrico Presilla, affida la replica a un video social: "Mi fa piacere che alla Camera sia sia parlato molto di Stefano Bandecchi, che ci sia stato un argomento intelligente. Mi fa piacere sia stata data solidarietà all’onorevele grillina che sa interrompere le persone che parlano, che è incapace di reggere un dialogo comune. Destra e sinistra anche a livello parlamentare e governativo sono contro di me e Ap. Come possiamo continuare a confonderci con questi onorevoli che fanno la guerra a noi perché hanno capito che le cose le sappiamo fare?"

Ste.Cin.