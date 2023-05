Schlein: "Ripartire da sanità e lavoro"

UMBERTIDE - "Noi saremo a difesa della sanità pubblica, contro ogni taglio e privatizzazione. La sanità deve essere più territoriale, quindi i presidi in luoghi come questo sono fondamentali perché avvicinano la risposta di cura ai bisogni delle persone". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein ha parlato ieri nel corso di un evento elettorale a Umbertide, a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra, Sauro Anniboletti (Umbertide cambia, Pd, Psi, Civici, Alleanza Verdi-Sinistra, Sinistra per Umbertide, Umbertide partecipa ,Liberalsocialisti e Socialismo XXI secolo). L’evento, previsto in piazza, è stato poi spostato al teatro dei Riuniti dove erano presenti numerose persone. La segretaria del Pd ha parlato anche della questione terremoto Pierantonio, partendo dalla "ricostruzione: siamo vicini alle famiglie che sono state colpite dal sisma e alcune, purtroppo, vivono ancora in condizioni di disagio. Bisogna mettere molto più impegno sulla ricostruzione e nel dare risposte alle famiglie di questo territorio". "Bisogna avere cura della comunità – ha aggiunto Schlein dal palco del teatro – contrastare le solitudini aumentate con la pandemia. Occorre essere sicuri che nel bisogno, se bussiamo alla porta accanto, non ce la sbattano in faccia, ma anzi le amministrazioni locali sappiano accompagnarci nella direzione giusta". Per quanto riguarda le tematiche nazionali la leader ha tenuto a esprimere la vicinanza agli studenti che stanno protestando contro il caro affitti: "E’ diventato impossibile per loro trovare una casa e questo incide sul diritto allo studio che è fondamentale nel nostro Paese" criticando il Governo "sulla cancellazione del fondo per gli affitti, 330milioni di euro".