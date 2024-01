Schlein a Gubbio: ‘Il Pd deve essere la voce dei fragili che il governo colpisce’

Gubbio, 19 gennaio 2024 – “La questione sociale e la questione ambientale sono strettamente connesse. Questo ci porta a fare una riflessione su cosa sta facendo il governo. Non esiste una destra sociale, tutto quello che fa è schiacciare sempre di più i poveri. Per questo tra le prime priorità c’è stata quella per il salario minimo. Dobbiamo recuperare un terreno comune sulla giustizia sociale. Il settanta per cento secondo i sondaggi in Italia è favorevole al salario minimo. Non abbandoniamo questa battaglia. Non facciamo passare questi sei mesi senza portare avanti, nelle forme che decideremo con le altre opposizioni, questa battagli".

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo al seminario Pd in corso a Gubbio. "Grazie a Chiara Braga per aver pensato a un momento di confronto con tempi più calmi del solito. Un dibattito molto ricco quello di stamattina su cosa possiamo fare contro la piaghe delle diseguaglianze di riconoscimento, che colpisce chi vive nelle aree montane del nostro Paese", dice la segretaria Pd.

"Le diseguaglianze assumono diverse forme, lo sappiamo e lo vediamo manifestarsi. Lo vediamo nei divari salariali che colpiscono le donne, nella povertà educativa e nella malnutrizione. Emancipazione è una parola che avete usato, non ci può essere emancipazione senza, ad esempio, l'accesso alla scuola. I dati ci raccontano che - come vediamo negli ultimi rapporti - una piccola parte della popolazione mondiale detiene la stragrande maggioranza della ricchezza. La ricchezza detenuta dagli uomini è superiori di 105 miliardi rispetto a quella detenuta dalle donne. Chi paga il prezzo più alto dell'emergenza climatica in corso sono proprio le fasce più povere. Pensiamo all'albo Ciad che si è prosciugato costringendo centinaia di migliaia di persone a spostarsi. Quello che accade lì", sottolinea ancora Schlein, "dipende da un nostro modello di sviluppo, non è che sia una cosa che non ci riguarda. Dobbiamo però tenere presente che non colpisce tutti allo stesso modo: l'emergenza climatica colpisce soprattutto chi non può difendersi".

"Il governo – ha aggiunto la segretaria de Pd – quando colpisce i più fragili lo fa perché sono i più fragili che fanno più fatica a fare sentire la loro voce. Il Pd deve essere quella voce".