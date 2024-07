Schlein a tutto campo (largo): "Vittoria ha ridato speranza. Ora uniti verso le Regionali"

"La nuova sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi ha ridato speranza anche a tutta la regione per cui lavoreremo incessantemente e in modo unitario per costruire una alternativa al voto che arriverà tra qualche mese". Non ci gira troppo intorno Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd che ieri di buon mattino è arrivata nel capoluogo per partecipare al lancio del referendum per l’abolizione della legge sull’autonomia differenziata. Ringraziando per il successo ottenuto alle recenti elezioni comunali tutti i presenti, in fila anche al banchetto per firmare, Schlein ha quindi spiegato il perché della sua presenza a Perugia: "Non è un caso che quando ci siamo detti con i leader delle forze politiche, sindacali e associative, di distribuirci in tutto il Paese e mi hanno chiesto dove volessi andare non ci ho pensato un momento e ho detto Perugia per festeggiare il successo di Vittoria".

La giornata di mobilitazione delle opposizioni per la raccolta di firme per il referendum è stata infatti organizzata dai partiti lungo tutto lo Stivale, con una serie di iniziative e banchetti nelle piazze. Per dare il via alla campagna contro il ddl Calderoli, i big erano impegnati in vari appuntamenti per l’avvio della campagna, con la segretaria del Pd che ha scelto quindi Perugia. Una partenza simbolica, pertanto, anche da una delle prossime Regioni che saranno chiamate al voto. Schlein e Ferdinandi dopo aver firmato ed essersi abbracciate davanti al banchetto sono poi andate al Comune di Perugia, nell’ufficio della sindaca, per un colloquio fra di loro. Dopo avere ringraziato il Pd regionale e quello di Perugia, Schlein ha affermato: "So che Vittoria ha già costruito una meravigliosa squadra con gli assessori della giunta che faranno quindi un grande lavoro. Noi saremo al loro fianco".

Intervenendo successivamente alla conferenza stampa di lancio del Comitato regionale umbro a sostegno del referendum per l’abolizione della legge sull’autonomia differenziata, dove sono intervenuti anche Cgil Umbria, Uil Umbria, la rete delle associazioni e i partiti che sostengono l’iniziativa referendaria, la segretaria Dem ha poi spiegato che "non si è mai vista una sedicente patriota come Giorgia Meloni spaccare in due il Paese per un accordo di potere".

"Lo ha fatto - ha proseguito Schlein - per far passare una pericolosa riforma costituzionale come il premierato che non si vede in nessun altro Paese al mondo perché riforma che accentra i poteri nelle mani del capo del governo, indebolisce il Parlamento, i poteri del presidente della Repubblica e quindi indebolisce la democrazia". "Siccome sono riforme unite da questo patto, sappiamo che se fermiamo una di queste due riusciamo a fermarle tutte e due, un motivo in più per fare questa battaglia insieme e in tutto il Paese".