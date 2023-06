Schiuma Party al Parco di Città della Domenica, Estate di Divertimento e Musica!

Esplode l’estate a Città della Domenica e il parco perugino si immerge nell’atmosfera gioiosa dello schiuma party, appuntamento atteso dai bambini che finisce per coinvolgere anche gli adulti grazie alla musica del dj e vocalist Simone Mone e alla simpatia degli animatori del parco. Primo appuntamento domenica, dunque, dalle 15.30, per ballare e divertirsi al ritmo delle hit estive sotto una cascata di schiuma, ma ci sarà occasione di partecipare alla festa anche tutte le successive domeniche di luglio. E poi spettacoli per tutti.