Schianto tra auto e moto, grave centauro eugubino

Ancora un incidente nel territorio eugubino. Nella tarda mattinata di ieri, sulla strada provinciale 298 che collega Gubbio e Scheggia - circa 1,5 km dopo il bivio di Madonna della Cima - è avvenuto un violento scontro tra una moto che viaggiva in direzione Scheggia e un’automobile che procedeva in senso opposto. Nella vettura, dei turisti che non hanno riportato conseguenze nell’impatto, mentre a condurre il mezzo a due ruote era un eugubino di 55 anni, G.M., che ha avuto la peggio. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Gubbio, insieme all’elisoccorso che ha trasportato il motociclista all’ospedale di Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è arrivato in gravi condizioni ed è al momento sottoposto a cure mediche, ricoverato in prognosi riservata. Le forze dell’ordine stanno ancora effettuando gli esami e rilievi per comprendere la dinamica di quanto avvenuto. Ritorna così d’attualità, purtroppo, la problematica riguardante il traffico, sia cittadino che quello immediatamente limitrofo e riguardante l’accesso alla città, da un paio di settimane congestionato in maniera maggiore a causa della chiusura della strada della “Contessa”, che devia molte vetture su tragitti alternativi.

Anche il tema della sicurezza stradale viene naturalmente chiamato in causa, perché le strade eugubine sono troppo spesso scenario di incidenti più o meno gravi che vanno ad inficiare la quotidianità degli eugubini e, in parte, anche l’immagine della città.