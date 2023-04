Schianto sulla Pian D’Assino Pullmino contro il guard-rail Gravissimo un uomo di 72 anni

Un grave incidente stradale si è verificato ieri poco dopo le 15 lungo la Pian d’Assino ammodernata, all’altezza della frazione di Torre Calzolari. Il bilancio è di un ferito, J.F. 72 anni, trasferito in codice rosso e in stato di incoscienza al Santa Maria della Misericordia di Perugia dove è stato ricoverato per politrauma provocato dal violentissimo impatto.

Alla guida di un pullmino Renault Traffic stava viaggiando alla volta di Gubbio quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e sbandando è finito contro le barriere laterali di sicurezza, penetrate addirittura ed in maniera profonda all’interno dell’abitacolo. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli.

Scattati i soccorsi, sul posto sono arrivati con la consueta celerità i Vigili del Fuoco, il 118, pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale. Particolarmente complesso il recupero del ferito; i pompieri infatti hanno dovuto farsi largo dal tettino del monovolume. Viste le condizioni dell’uomo, il personale del 118 ha deciso per il trasferimento diretto all’ospedale regionale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L’arteria, come informa anche l’Anas, è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni di marcia ed il traffico deviato sulla viabilità secondaria.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il personale ed i tecnici Anas, come si legge nel relativo comunicato, per "ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile. Per consentire i lavori di ripristino delle barriere danneggiate potrà essere necessario istituire il senso unico alternato della circolazione regolato da semaforo".