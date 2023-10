Schianto provocato dalle voragini. Resta gravissimo l’imprenditore

di Fabrizio Paladino

Avrà probabilmente a che fare con gravi lesioni permanenti l’imprenditore di Selci ricoverato da inizio settembre all’ospedale di Perugia dopo il drammatico incidente in moto lungo la Provinciale 100 di Pistrino, una strada caratterizzata ormai da tempo dalla presenza di autentiche voragini che quotidianamente mettono a repentaglio la sicurezza di chi transita.

E a quanto pare i familiari del 58enne avrebbero incaricato un legale di fiducia con l’obiettivo di verificare tutte le responsabilità del caso. Peraltro nei giorni successivi al drammatico schianto avevamo sollecitato il responsabile della viabilità della Provincia di Perugia a dare una risposta su eventuali interventi imminenti sulla via ma, fino a ieri, non abbiamo ancora ricevuto risposta.

Intanto Fabio G., residente a , ha a che fare con gravissime lesioni dopo l’incidente di inizio settembre: l’imprenditore si trovava in sella alla sua potente moto lungo la Strada Provinciale 100 di Pistrino che collega la frazione sangiustinese a quella di Citerna quando avrebbe perso il controllo del veicolo a causa di una maxi buca sulla via, con tanto di avvallamento stradale che, sul quel tratto, è evidente da anni ormai, senza un intervento risolutivo. C’è una testimone che ha visto quanto accaduto per poi raccontarlo ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso. Soprattutto i motociclisti rischiano quotidianamente di cadere a causa di vere e proprie voragini, come quella a poche centinaia di metri dal ponte sul Tevere dove il cinquantottenne ha perso il controllo.

Il fratello dell’uomo, Massimo G., aveva pubblicamente denunciato che Fabio sarebbe finito sul campo a fianco della strada a causa di questa buca che si estende per alcuni metri.

"Non riesco a capire come mai nessuno ancora intervenga per asfaltare il tratto interessato che, di fatto, va dal paese di Selci fino alla località di Vingone, nel territorio comunale di Città di Castello. Faccio un appello ai tecnici della Provincia e al personale dell’ente affinchè, quanto prima, possano verificare lo stato del manto e successivamente dare una sistemata, altrimenti altri mezzi potrebbero subìre dei danni consistenti".

Nonostante le segnalazioni, in tutta l’arteria che attraversa i comuni non esiste più la segnaletica verticale e, soprattutto di notte, chi transita lo fa a suo rischio e pericolo. Gli appelli, insomma, non sono stati raccolti e transitare su questa strada che conduce anche ad Arezzo sta diventando impossibile.