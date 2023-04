Schianto, perde la vita a 40 anni Auto contro moto nelle Marche Muore sul colpo un giovane padre

Un giovane padre umbro ha perso la vita ieri a Valfornace, in provincia di Macerata, a causa di un incidente con la moto. L’incidente è avvenuto alle 15. La vittima, Vinicio Aristei, 40enne originario di Foligno e residente a Terni, stava percorrendo la provinciale 115 in sella alla sua Bmw con un piccolo gruppo di amici. La comitiva da Sant’Ilario era diretta a Fiordimonte, ma all’altezza di una curva, il 40enne è finito contro un Land Rover Defender, che procedeva nel senso di marcia opposto. L’uomo al volante del fuoristrada, un 62enne della zona, non ha praticamente riportato conseguenze nell’impatto, che invece purtroppo è stato fatale per l’umbro. Subito sono stati chiamati i soccorsi, il personale del 118 è accorso allertando anche l’eliambulanza, nella speranza che si potesse fare qualcosa per il motociclista.

Ma lo scontro con la jeep non gli ha lasciato scampo, e al personale sanitario non è rimasto altro da fare che constatare il decesso. A Valfornace sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Camerino, per i rilievi e per sentire i testimoni, così da poter chiarire come siano andate le cose e valutare le responsabilità dell’incidente. La salma è stata portata all’obitorio di Camerino, in attesa delle valutazioni della procura, prima del nulla osta alla sepoltura. Ai militari è toccato anche il compito di informare i familiari del deceduto, che lascia la moglie e una bambina piccola. Tecnico del controllo per una società di consulenza ternana, Aristei era un grande appassionato di moto e spesso amava fare dei giri in sella nelle Marche o in Toscana, in compagnia di alcuni amici con cui condivideva la stessa passione. La giornata primaverile di ieri li aveva spinti a organizzare un’uscita sui Sibillini, che però si è conclusa nel dolore.

A Terni e Foligno si è subito diffusa la notizia di quanto accaduto, suscitando profondo cordoglio per la vittima e per i suoi cari. La morte del 40enne arriva appena un giorno dopo un altro incidente mortale, quello costato la vita a Massimo Aquilanti, 62enne originario della provincia di Ancona e residente vicino Termoli. Il motociclista stava facendo un giro tra le zone del terremoto con un gruppo di appassionati delle due ruote. Diretto ad Amatrice, dove Aquilanti avrebbe incontrato anche i due fratelli, il 62enne a Camerino è finito a terra, dopo che in un sorpasso la sua moto Bmw era rimasta agganciata a quella di un amico. Anche in quel caso per lui, padre di due figli, non c’era stato nulla da fare.

Paola Pagnanelli