Schianto fra un’auto un furgone Due feriti a Ponte San Giovanni

Scontro all’alba a Ponte San Giovanni. Intorno alle 4.45 di ieri un furgone e un’auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale lungo via Benucci, nella zona industriale della frazione di Perugia. Da accertare le cause dello schianto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Perugia che hanno provveduto a estrarre dall’abitacolo dell’automobile il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere. Una volta liberato, è stato affidato alle cure del personale del 118 e poi portato al pronto soccorso per accertamenti. Lo stesso è stato fatto per l’uomo che conduceva il furgone, rimasto anch’egli ferito. Le condizioni dei due automobilisti non risulterebbero comunque gravi. La ricostruzione della dinamica e l’individuazione delle cause dello scontro sono affidate alla polizia locale che ha eseguito gli accertamenti sul posto dopo lo schianto. Disagi alla circolazione si sono registrati nelle prime ore della mattinata.