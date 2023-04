Schianto fatale: due morti Impatto tra scooter e auto Un altro giormo di sangue sulle strade dell’Umbria

Prima Martina, poi Tommaso: 23 e 24 anni, le loro gipvanissime vite spezzate sulla strada. Ieri un altro incidente mortale. Vittime due uomini, di 34 e 36 anni, originari di Cosenza. . Erano entrambi domiciliati a Pontevalleceppi, a Perugia per motivi di lavoro: erano impiegati nell’edilizia. Lo schianto nel pomeriggio, intorno alle 16.30, lungola strada che collega Ponte San Giovanni a Ponte Valleceppi. Uno scooterone, a bordo del quale viaggiavano i due originari della Calabria, si è scontrato frontalmente con un’auto che proveniva dall’opposto senso di marcia. Auto che, nel tentativo di frenare, è stata a sua volta tamponata da un camioncino che trasportava legna. Per i due a bordo dello scooter non c’è stato niente da fare: il 34enne Giuseppe Melle e il 36enne (Vittorio Caprino sono morti sul colpo. Troppo gravi i traumi riportatinell’incidente: prima lo schianto con l’auto, poi l’impatto con il terreno. I soccorsi sono stati chiamati nell’immediatezza, ma gli operatori del 118, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il loro decesso. Sotto choc il conducente dell’auto,un perugino di 54 anni, medicato al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia.

Sono intervenuti sul luogo dell’ennesima tragedia stradale i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale che si sono occupati della viabilità e gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi indispensabili per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Stando a una prima ricostruzione, i due uomini a bordo dello scooter (di proprietà del più giovane, ma non è ancora certo chi fosse alla guida) viaggiavano verso Ponte San Giovanni, l’auto, invece, verso Ponte Valleceppi. Entrambi i mezzi, dopo l’impatto, sono finiti fuori strada. I conducenti sono risultati negativi ai test per l’assunzione di alcol e droga.