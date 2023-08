Schianto auto-scooter Passignanese perde la vita lungo la strada per Camucia

In un tragico incidente stradale avvenuto nel Cortonese ha perso la vita un umbro. La vittima è Ettore Gervini, 60 anni, da tempo residente a Cortona, al Vallone, dove abitava con moglie e figlia, ma originario del Lago Trasimeno, di Passignano. Ieri pomeriggio, verso le 16.30 del pomeriggio, stava viaggiando a bordo del suo scooter in direzione Camucia, da Terontola, quando è stato tamponato da un’auto che stava procedendo nella stessa direzione di marcia. La dinamica non è ancora chiara nei contorni: non ci sono testimoni oculari che possano fornire aiuto agli investigatori. Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, sembrerebbe però che l’uomo sia stato urtato dalla vettura mentre stava girando a sinistra: proprio in località Vallone, per immettersi in una strada secondaria, all’altezza di un bar della frazione, uno dei pochi aperti in zona. Forse Gervini stava tornando a casa. L’impatto è stato violentissimo: lo scooter è stato scaraventato dall’altro lato della carreggiata mentre l’auto, una Fiat panda, è stata sbalzata nella parte opposta nel fosso laterale. La fiancata della vettura si è scontrata con un muretto ed è visibilmente distrutta. Dopo l’urto per Gervini non c’è stato nulla da fare. I soccorsi, appena arrivati sul luogo del sinistro, dopo essere stati allertati da un passante, non hanno potuto che constatare il decesso del centauro. Nello scontro è rimasto ferito anche l’altro uomo alla guida dell’auto. Per il 79enne al volante è stato necessario il trasferimento con l’elisoccorso Pegaso 1. Direzione Siena: al policlinico Le Scotte dove è arrivato in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati, oltre ai sanitari del 118 con l’infermierizzata di Cortona e l’ambulanza Blsd della Misericordia di Castiglion Fiorentino, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona. Per i rilievi, presenti gli agenti della polizia municipale di Cortona. Il traffico lungo la principale arteria della vallata è stato rallentato per i tempi necessari agli accertamenti e alle operazioni di ripulitura della strada in cui si è proceduto a senso alternato. Come da prassi, la Procura ha aperto un fasciolo per omicidio stradale: sarà la magistratura a fare luce sui contorni del tragico episodio. Per ora le indagini procedono con il massimo riserbo.

L. Amodio