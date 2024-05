Scene di disperazione. Un senza tetto dorme nel vicolo

La scena ripresa dal fotografo Matteo Crocchioni è cruda e arriva al cuore. Parla di una Perugia che pochi conoscono e imbarazza quando compare davanti agli occhi. E’ la città degli ultimi, quella di chi non ha un tetto sopra la testa e per dormire deve stendersi sopra un cartone gettato sul selciato di un vicolo. Qui siamo in via Volte della Pace, a due passi da piazza Matteotti, a pochi metri dalle boutique e dalle chiese. C’è un disperato rannicchiato per terra. Chissà qual è la sua storia. Alcol, droga, disperazione?