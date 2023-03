Scatti in gara ’Fotografa la Costituzione’ "Una bussola per non sbagliare strada"

Raccontare, attraverso le immagini, i principi fondamentali e i valori sanciti dalla Carta Costituzionale, in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore: è questo l’obiettivo del concorso “Fotografa la Costituzione” promosso dall’Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria e con il sostegno di RAI Umbria. "È un doveroso momento di attenzione al senso dello Stato – dice il rettore Maurizio Oliviero -. È un’iniziativa a cui teniamo particolarmente, perché con essa affidiamo alla straordinaria creatività dei nostri giovani e delle nostre giovani il racconto, attraverso le immagini, così care alla loro modalità di vivere e comunicare, dei valori, principi e articoli della nostra Costituzione". "La Rai è orgogliosa di partecipare a questo progetto – aggiunge Giovanni Parapini, responsabile Rai per l’Umbria – non solo perché celebrare i 75 anni della Costituzione Italiana costituisce un dovere per il servizio pubblico radiotelevisivo, ma anche poiché riteniamo che attraverso iniziative ‘creative’ di informazione si possa favorire nelle nuove generazioni la conoscenza di quanto fatto dai nostri Padri Costituenti e quindi generare attenzione e rispetto nei confronti dei valori civili che la Carta Costituzionale propone". L’iniziativa convince anche l’Ufficio scolastico regionale. "Ci impegneremo – precisa Gabriele Alfano - per la diffusione capillare dell’iniziativa nelle superiori".

Tempi e modi: info al numero 075.5856611 e sul sito dell’Unipg. Possono partecuipare studenti iscritti all’Università o all’ultimo anno delle superiori (c’è tempo fino al 20 aprile). Ci sono premi per le foto più significative. La Costituzione val bene un clic!

Silvia Angelici