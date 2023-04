Scatta l’operazione “Pasqua sicura“ Controlli straordinari dell’Arma contro spaccio e furti nelle case

Controlli straordinari in prossimità delle festività pasquali da parte carabinieri dell’aliquota radiomobile. Per evitare furti negli appartamenti, lo spaccio ed altri reati, i militari hanno incrementato i quotidiani servizi di prevenzione svolti sull’intero territorio di competenza. Durante i servizi sono stati controllati 350 veicoli e sono state elevate 10 contravvenzioni per violazione al codice della strada. Rilevati quattro incidenti stradali senza feriti. Le persone controllate sono state 400 e 25 di queste erano già note ai carabinieri. Tra i controlli effettuati, nella rete dei xarabinieri sono caduti anche assuntori di sostanze stupefacenti, tra cui anche un minorenne, nei confronti dei quali si è provveduto alla segnalazione agli uffici competenti della Prefettura. Inoltre si è proceduto al ritiro di un documento di guida mentre, nei confronti di due soggetti, si è proceduto al ritiro della patente perché scaduta di validità. E’ costante l’impegno dei carabinieri sul territorio, diretto alla prevenzione di eventuali fenomeni di illegalità diffusa e di degrado. L’azione delle forze dell’ordine segue analoghe iniziative di controlli speciali del territorio poste in essere anche nei mesi scorsi, in coincidenza con la recrudescenza di furti nelle abitazioni che, ultimamente, hanno interessato la periferia orvietana e la zona di Porano. Sono questi i reati che destano maggiore allarme sociale dopo i ripetuti episodi che hanno visto i ladri colpire numerose case anche in presenza degli ignari proprietari, derubati mentre si trovavano a cena come è accaduto una dozzina di giorni fa proprio in alcune ville di Porano. Cla.Lat