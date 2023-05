Scatta il Daspo per quattro tifosi Due della Ternana e gli altri del Bari

TERNI – Due ultras delle Fere e altrettanti del Bari sono stati denunciati dalla Digos nell’ambito dei disordini avvenuti prima e dopo Ternana-Bari dello scorso 19 marzo al "Liberati". Per i quattro tifosi, ripresi nelle immagini della videosorveglianza interne ed esterne all’impianto, è scattato anche il Daspo. Nei guai due baresi di 22 e 23 anni. Quest’ultimo, travisato, prima della gara aveva invaso il campo cercando di denneggiare uno striscione rossoverde, per poi essere aiutato a rientrare nella curva ospite dal 22enne, anche lui a volto coperto. I due tifosi ternani invece, di 46 e 20 anni, sono stati identificati quando, al termine del match, circa cento ultras della Ternana, travisati con sciarpe e cappucci, brandendo fumogeni accesi, bastoni e tubi si erano radunati in zona Porta Sant’Angelo, prima di essere dispersi dalla polizia. Tutti e quattro sono accusati di travisamento; uno d’invasione di campo e un altro di possesso di oggetti atti ad offendere.