Scambi roventi tra tifosi e patron

Cercasi serenità. Nell’ultimo periodo sono tornati in auge roventi scambi di vedute tra una parte dei supporter rossoverdi e Stefano Bandecchi, ma anche forti diatribe sui social tra gli stessi tifosi. E’ emblematico che alla partenza della squadra per Perugia ci fosse il deserto assoluto. Bandecchi sta per cedere il timone societario e dunque le polemiche che lo riguardano potrebbero affievolirsi. Ma la Ternana resta. Dunque, in un momento decisivo per il futuro, appare fondamentale il ricompattarsi della tifoseria.