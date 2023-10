Scalinata di via Cesarei. Approvato il restyling. Cantiere da 35mila euro

Via libera al completo rifacimento delle scalette di via Cesarei, ubicate in pieno centro storico, nel

quartiere di Porta Sole a fianco della chiesa della Compagnia della Buona Morte in piazza Piccinino. La scalinata è in condizioni degradate, con ampie lesioni e presenza diffusa di vegetazione infestante su un pavimentato in mattonelle cementizie non consone al contesto storicoarchitettonico dell’area. I lavori prenderanno il via dopo il completamento di alcune opere da parte di Umbra Acque e della Confraternita della Misericordia.