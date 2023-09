Scalata al Kilimangiaro Impresa ’made in Perugia’

La bandiera della From-Fondazione Ricerca Oncologica Menesini è approdata sul Kilimangiaro, a 5.895 metri e a una temperatura di -22°: a fissare questo importante traguardo sono stati Francesco Zimmaro, Daniele Gai e Carlo Pisanu, per sollecitare una raccolta fondi in favore della ricerca in campo oncologico. Hanno concluso la loro spedizione raccogliendo 845 euro. FROM è stata costituita nel 2018 dall’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro (Aucc) con lo scopo di sostenere e finanziare la ricerca di base e traslazionale in relazione alle neoplasie tumorali. La Fondazione è intitolata a Vittorio Menesini, pioniere del volontariato e della lotta contro il cancro. "Questa è una vera e propria impresa umanitaria - commenta il presidente, professor avvocato Giuseppe Caforio - checi ricorda l’importanza della ricerca come unico strumento per sconfiggere il cancro, oltre alla necessità di sostenerla in ogni occasione. Un esempio da imitare. Ringrazio Francesco, Daniele e Carlo per la loro sensibilità e per questa donazione".

A raccontare la bellissima avventura è uno dei protagonisti, Daniele Gai: "Abbiamo vissuto tante belle emozioni. Era freddo, tirava molto vento, ma ce l’abbiamo fatta. E’ stato complesso arrivare in vetta, ma ci siamo riusciti. Occorre sempre affrontare le difficoltà con spirito combattivo, senza mai arrendersi, come di fronte al cancro". L’idea di scalare il Kilimangiaro è nata dopo che il gruppo ha fatto, lo scorso anno, il campo base dell’Everest, in Nepal: "E’ un passaggio preparatorio - spiega Gai - proprio per affrontare il Kilimangiaro. Per me e per gli altri due amici del gruppo era un sogno. Avevamo programmato il tutto da 9 mesi e abbiamo conquistato il risultato".