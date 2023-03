’’Sbaracco’’, shopping con lo sconto Prezzi abbattuti fino all’80 per cento

Dal centro storico alle attività commerciali delle frazioni, in arrivo super sconti fino all’80% per il gran finale dei saldi invernali. Scatta oggi la nuova edizione de "Lo Sbaracco", organizzata da Confcommercio e Federmoda al fine di incentivare lo shopping in città. Fino a domenica, le 39 attività commerciali che fin qui hanno aderito proporranno ai clienti sconti dal 30% all’80% ed offerte speciali. L’iniziativa interrotta nel periodo della pandemia ha sempre riscosso un notevole successo tra i clienti che approfittano del "fuori tutto" per accaparrarsi beni di vario genere a prezzi stracciati. Confcommercio non ha esitato a confermarla anche per il 2023, per chiudere un inverno resodifficile per il settore del commercio dall’aumento del costo di luce e gas. I commercianti spoletini arrivano da un lungo periodo di difficoltà iniziato nel 2016 con il terremoto e proseguito poi con la pandemia che li ha costretti a rimanere chiusi per un lungo periodo. Lo Sbaracco, secondo Confcommercio Spoleto, rappresenta un momento di rilancio per il settore ed è finalizzato a fidelizzare la clientela locale. Anche quest’anno si è registrata una massiccia adesione da parte della attività cittadine pronte a cogliere questa importante opportunità. L’iniziativa non riguaderà solo in negozi del centro, ma anche diverse attività commerciali di diversi settori merceologici delle principali frazioni di Spoleto. L’elenco comprende delle attività che aderiscono: Profumeria Mariangela, Badiali cashmere e Zucchero a corso Mazzini; Belushi in via via Minervio; Hobby Sport e Rocca dei Perugini camiceria in via Porta Fuga, Bigiù collezioni in via Anfiteatro; Five, Ercolino 1902, Boutique Maddalena Ciliegie, Artiko, Brama, Libreria Ubik, centro ottico Emmedue, l’Arca, Caballeros a corso Garibaldi; Vannesi in via Salara Vecchia; Grub Gallery, Db One, Pane e Cioccolato e Ottica Spoleto in via Flaminia Vecchia; Nadia Casa&Cucina in via Pietro Conti; Boutique Baldini, Centro ottico Emmedue, Mg Monica Gobbi, viale 64 Aurum Alta Oreficeria in viale Trento e Trieste; Cinzia 018 in via Cerquiglia; Ago Bianco, Scott di Paola Scota, Mai Abbigliamento e Rosella abbigliamento in viale Marconi, Le Café di Bocci Maria Chiara in via dei Gesuiti; Aurum alta oreficeria al centro civico di San Nicolò; Argentina Mode e Verde Rosa abbigliamento da 0 a 14 a San Martino in Trignano; Leoni Gioielleria a San Giovanni di Baiano e Mood abbigliamento a San Giacomo.