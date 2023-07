Sbanda in moto e muore a 22 anni Andava al mare dalla fidanzata

Morire a 22 anni lungo la strada verso il mare, in un giorno d’estate che doveva essere solo di felicità e spensieratezza. Invece lungo l’Apecchiese, nel territorio delle Marche, ieri si è consumata l’ennesima tragedia della strada e si è portata via la giovane vita di Jacopo Baldi, 22 anni (ne avrebbe compiuti 23 a novembre). Aveva da poco finito il turno al lavoro a Città di Castello, aveva salutato i colleghi, il tempo di una doccia e via in sella alla sua moto per andare al mare.

Il ragazzo viaggiava con un amico, erano partiti tutti e due dall’Altotevere alla volta di Fano dove ad attenderli c’erano anche le rispettive fidanzate. L’incidente si è verificato in località Sassorotto, nel territorio comunale di Apecchio verso le ore 14 quando, per cause ancora in corso di accertamento, il 22enne ha perso il controllo del mezzo in una curva finendo la corsa addosso a due blocchi di cemento. L’impatto, tremendo, è stato fatale. E di colpo una gita fuori porta si è trasformata in tragedia. L’amico che lo seguiva, anche lui in moto, ha assistito all’incidente e ha dato subito l’allarme. Sul posto si è recata l’ambulanza di Apecchio coi sanitari che hanno provato a rianimare il giovane, successivamente è sopraggiunta l’ambulanza di Urbania col medico a bordo e, vista la gravità, è stata allertata anche l’eliambulanza che è giunta poco dopo, ma nonostante i tentativi per riportarlo in vita – che sono durati più di 20 minuti – tutto è risultato vano. Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale di Urbino a disposizione delle autorità. Durante i soccorsi e i rilievi – effettuati dai carabinieri – lungo la strada è arrivato anche il sindaco di Apecchio Vittorio Nicolucci.

La terribile notizia è rimbalzata nel giro di poco tempo anche in Altotevere dove il ragazzo viveva ed era molto conosciuto. Da qualche mese Baldi si era trasferito a vivere nella zona di Riosecco a Città di Castello mentre i familiari (la mamma, il babbo e la sorella) vivono tra Selci e Lama nel vicino comune di San Giustino. Jacopo, grande appassionato di moto e motori in genere, lavorava come elettricista per l’azienda Cmc, nella zona industriale tifernate dove era apprezzato e benvoluto. Tanta tristezza in tutto l’Altotevere e messaggi di cordoglio per i familiari di questa giovane vita spezzata.