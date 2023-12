’Sbagliato puntare tutto sul turismo’. E’ solo il 34% dell’imprenditoria

Sbagliato puntare tutte le carte di Orvieto nel solo settore del turismo. Il monito viene dai ricercatori dell’impresa sociale “Cittadinanza, territorio, sviluppo“ che hanno reso noti i dati del report sull’economia del turismo locale."Senza coinvolgimenti elettorali –dice uno dei promotori, Paolo Li Donni –, perché non ci interessa, vogliamo aprire un dibattito serio e scientifico sul declino economico evidente sempre dai numeri e soprattutto vorremmo che ci sia trasparenza, rendendo facile l’accesso ai dati". Il rapporto mette in luce dati significativi che suggeriscono una riflessione critica sulla dipendenza economica dal turismo. Sebbene il settore contribuisca alla crescita, emerge che non può essere l’unico motore trainante per l’Umbria e, più in particolare, per Orvieto. Secondo i numeri presentati, l’11% delle imprese orvietane è attivo nei servizi per l’alloggio e la ristorazione, il 24% nel commercio, totalizzando circa il 34% del tessuto imprenditoriale locale. Gli addetti a questi settori rappresentano il 33%. Tuttavia, a livello nazionale, prima della pandemia, le attività legate al turismo rappresentavano solo l’1,6% del totale delle imprese e il 2,2% degli addetti. Considerando anche le attività dell’indotto, il quadro si amplia, abbracciando oltre 670 mila imprese, pari al 15% del totale dell’economia. Il presidente del comitato scientifico Antonio Rossetti ha sottolineato la necessità di una visione più ampia e sostenibile. "Non possiamo puntare tutte le fiches sul turismo," ha affermato Rossetti, evidenziando come il settore, sebbene in crescita, non incida fortemente sull’economia complessiva. La fragilità del turismo come motore economico è accentuata dalla questione della sostenibilità. Il rischio è che l’incremento di visitatori porti ad un aumento dei costi per la collettività in termini di servizi. Cla.Lat.