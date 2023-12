"Saxa, pressa rimossa e ’cassa’ al termine"

GUALDO TADINO - "La Saxa ancora non è chiusa e non è ancora tempo per smantellarla". Il grido di allarme è stato lanciato dai segretari generali della Femca Cisl Umbria, Simone Sassone e della Filctem Cgil di Perugia Euro Angeli. "Il suono del silenzio che caratterizza la zona industriale di Gualdo Tadino è stato interrotto purtroppo dalle sole operazioni necessarie per far sparire dal sito dell’ex-Tagina una pressa. Nel giorno di San Valentino del 2023 avevamo indetto lo stato di agitazione, al fine di evitare l’uscita di macchinari e, in particolare, di una pressa che era già stata venduta, con il miraggio di sostituirla con una nuova. Mai arrivata! A insaputa di tutti, la pressa è stata rimossa dallo stabilimento nei giorni scorsi. L’azienda dice di avere avviato delle verifiche su chi, come e quando, abbia consentito questa operazione non autorizzata dalla direzione". A tale denuncia fanno eco i consiglieri di minoranza di Lega, Forza Italia, Cappelletti Sindaco e Fratelli d’Italia: "La cassa integrazione sta giungendo al termine, senza che i lavoratori abbiano informazione alcuna su quello che ne sarà dell’azienda e del loro destino dopo il 31 dicembre. E’ sconcertante il silenzio dell’amministrazione".