Saxa Gualdo, un "tavolo" al Ministero del lavoro

GUALDO TADINO - La prospettiva di una possibile ripresa della produzione, entro l’estate, negli stabilimenti della ex Tagina ceramiche, ora Saxa Gualdo, è stata accolta con molto favore a Gualdo Tadino. Dove oltre 110 dipendenti dell’azienda, in cassa integrazione sino a fine 2023, sull’immediato aspettano che arrivi la firma per il prolungamento dell’ammortizzatore sociale sino al prossimo 13 marzo, sulla base delle richieste e delle documentazioni presentate in tempi regolari; per cui ora si aspetta un "tavolo" urgente al Ministero del lavoro e la firma del provvedimento formale, per il quale non dovrebbero esserci problemi. All’incontro di mercoledì al Ministero delle imprese e del Made in Italy ha partecipato anche Stefania Proietti (nella foto), della rsu aziendale in quota Cisl.Dice: "A Roma abbiamo sentito le stesse cose che ci erano state dette mesi fa, per cui a livello di informazioni siamo tornati a casa con quello che sapevamo. Adesso speriamo che ci siano prestissimo i passaggi necessari per il provvedimento della cassa integrazione che era stata richiesta per cessazione". E dopo il 13 marzo? "Se, come ci è stato detto, si riapre nell’estate, serviranno altri atti connessi alla ripartenza che tutti vogliamo".

Un altro aspetto connesso all’incontro romano è quello relativo al probabile rilancio del progetto per la costruzione di un biodigestore per produrre energia elettrica.

A.C.