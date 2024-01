Saverio La Ruina sul palco del Subasio con “Via del Popolo“

La “Bella Stagione“ del Teatro Subasio prosegue domani alle 21.15 con “Via del Popolo” di e con Saverio La Ruina (nella foto), spettacolo vincitore del Premio Ubu 2023 come ’Miglior testo italiano o scrittura drammaturgica’. "E’ la via della mia infanzia e di tutti i personaggi straordinari che l’hanno abitata – racconta La Ruina – la via di un piccolo paese del Sud. E’ un omaggio alla mia città, Castrovillari, e a tutti quelli che l’hanno vissuta e attraversata. Perché esiste l’anima dei luoghi e i luoghi col loro carico di relazioni vanno protetti e salvaguardati".

“Via del Popolo“ ripercorre così un tratto di strada di una cittadina del Sud che un tempo brulicava di attività: due bar, tre negozi di generi alimentari, un fabbro, un falegname, un ristorante, un cinema... Due uomini la percorrono, uno del presente e uno del passato. Il primo impiega 2 minuti per percorrere 200 metri, il secondo 30 minuti. Lo spettacolo è anche una riflessione sul tempo che corre ma che non bisogna rincorrere ma piuttosto trascorrere. Info e prenotazioni alla Fontemaggiore, allo 075.5286651 075.5289555.