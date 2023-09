Sasso dal cavalcavia sui pullman dei tifosi a Terni: incidente per la polizia Un sasso volato da un cavalcavia ha danneggiato il parabrezza della macchina della polizia, con schegge di vetro entrate nell'abitacolo. Fortunatamente, gli agenti non sono rimasti feriti. Le indagini sono state avviate per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.