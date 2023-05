’Sarò Madonna Primavera’ Ecco le dieci aspiranti per il Calendimaggio 2023

Conto alla rovescia per il Calendimaggio, in programma dal 3 al 6 del mese, nel segno degli appuntamenti legati alla festa. Ieri è stato il giorno della tradizionale presentazione delle dieci fanciulle (foto grande) aspiranti al ruolo di Madonna Primavera. Per la Magnifica Parte de Sotto sono in lizza Aurora Zelli Battistelli, Emma Brufani, Micol Mautone Cossentino, Alessandra Piselli, Anna Chiara Sarnataro, per la Nobilissima Parte de Sopra sono candidate Maria Francesca Livanis, Lavinia Orfei, Elena Parodi, Agnese Pucci, Diletta Salucci.

La presentazione si è svolta nella piazzetta della Chiesa Nuova alla presenza di tantissimi partaioli dei rossi e dei blu; per le dieci fanciulle l’omaggio canoro dei "Cantori di Assisi" diretti da Gabriella Rossi.

Madonna Primavera, regina della festa di maggio, sarà poi eletta nel pomeriggio di giovedì 4 maggio, al termine dei giochi medievali che vedranno Magnifica e Nobilissima impegnate nella corsa delle tregge, nel tiro alla fune e nella gara fra i balestrieri.

"Ben venga primavera anche se il cielo è grigio e ben torni Calendimaggio! Benvenuti ai turisti e ai Magnifici e Nobilissimi partaioli, alla nostra gente che ora si dividerà, come è giusto e come è uso. Ognuno racconterà a suo modo Assisi e di questo siamo grati e orgogliosi: in questo ultimo prologo prima della Festa salutiamo la bellezza che, come sosteneva uno scrittore, seppur nato tempo dopo e in forma dubitativa, salverà il mondo. Auguro alle Parti di vivere questa festa con la massima forza e serenità, facendola conoscere alle tante persone richiamate dalla forza del Calendimaggio", le parole del presidente dell’Ente Marco Tarquinio (foto a sinistra).

In serata le cene propiziatorie nei quartieri delle due Parti.

Oggi, dalle 21.30, nei vicoli di Parte de Sopra, con partenza dalla Rocchicciola, e domani, sempre dalle 21.30, nei vicoli di Parte de Sotto, con partenza dalla congiunzione tra via San Francesco e via Fortini sarà possibile assistere liberamente alle prove generali delle rievocazioni di vita medievale predisposte dalle due Parti che poi, nella serate di mercoledì e giovedì saranno proposte alla giuria. Il Calendimaggio di Assisi 2023, che ha ottenuto il patrocinio del Senato della Repubblica della Camera dei Deputati sarà nuovamente visibile anche in streaming grazie alla collaborazione con Umbria Webcam.

Maurizio Baglioni