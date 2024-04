“Saranno famosi“, il grande musical al Lyrick

E’ stata una serie tv che ha fatto sognare intere generazioni, poi è diventata un film e adesso arriva a teatro con un musical travolgente. Stasera alle 21.15 sbarca al Lyrick, nell’ambito della stagione diretta da Paolo Cardinali, “Saranno famosi” (nella foto) con protagonisti Barbara Cola, Garrison Rochelle, Lorenza Mario, Stefano Bontempi e poi, tra gli altri, Alice Borghetti, Flavio Gismondi, Ginevra Da Soller, Alfredo Simeone.

Questa nuova versione del musical è firmata da Luciano Cannito, che unisce l’esperienza di regista a quella di coreografo internazionale, ed è un trionfo di canto, danza, musica, recitazione, in una narrazione dinamica e travolgente. L’adattamento di Cannito sposta l’azione dagli anni Ottanta ai nostri giorni, per rendere lo spettacolo più vicino alle nuove generazioni, e più facilmente identificabile nel pubblico di oggi.

La storia racconta la vita degli allievi e degli insegnanti della rinomata ed esclusiva scuola di Performing Arts di New York: un gruppo di ragazzi, con la loro passione e la loro dedizione per il mondo dello spettacolo. Lo spettacolo di Fabrizio Di Fiore Entertainment con la compagnia Roma City Musical, reduce dal successo di “7 spose per 7 fratelli”, portano in scena un musical pieno di energia, intenso e coinvolgente che oltre a proporre la famosissima canzone “Fame” vincitrice di un Oscar, ha una colonna sonora con nuovi brani, orchestrazioni moderne, nuove coreografie in collaborazione con un team di talenti della tv e del teatro musicale italiano. Prevendite sui circuiti TicketItalia e TicketOne