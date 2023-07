Saranno distribuite Carte Solidali a 1180 famiglie di Terni: Poste Italiane al via lunedì

Al via lunedì la distribuzione, tramite Poste Italiane, delle 1180 carte solidali assegnate dall’Inps ad altrettante famiglie ternane e gestite dal Comune. Lo rende noto l’assessorato al welfare che ha messo a disposizione anche i numeri 0744 469009-549378 e l’email [email protected] per informazioni.La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di 382,50 euro. "Questa carta elettronica rilasciata da Poste Italiane – dichiara l’assessore alViviana Altamura – rappresenta uno strumento rilevante per l’acquisto di beni di prima necessita a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno. L’iniziativa è dell’Inps, la direzione welfare del Comune si è prontamente attività per una gestione celere. Le famiglie in possesso dei requisiti necessari riceveranno una lettera con i riferimenti dalla carta prepagata e tutte le informazioni per la sua attivazione. La carta, fa sapere ancora Palazzo Spada, è utilizzabile in tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e sarà necessario effettuare almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023, per non perdere la possibilità di utilizzare la somma.