"Ringrazio la mia lista, tutti i candidati consiglieri e le persone che hanno deciso di darci il voto e sposare le nostre proposte, ora l’impegno continuerà dai tavoli dell’opposizione": così Francesco Algeri Rignanese, giovane candidato di "Uniti per cambiare" commenta il risultato uscito dalle urne. Ha 27 anni e ha iniziato il suo impegno in politica in Azione Universitaria e in Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, per cui ricopre incarichi nel direttivo nella sezione di Milano. Accanto all’impegno in politica è attivo nel volontariato, dal 2017 è socio del Rotaract Club di Città di Castello, di cui è attualmente presidente. Sceso in campo al fotofinish con la lista Uniti per Cambiare, a metà aprile, rivolge parole di ringraziamento ai sostenitori e si dice pronto a dare battaglia in consiglio comunale: "Faremo un’opposizione costruttiva e vigileremo come abbiamo promesso in campagna elettorale sugli atti di questa amministrazione e sull’operato della maggioranza. La nostra sarà un’opposizione ferma e senza sconti", aggiunge Rignanese. In relazione al programma elettorale e ai vari punti (anche la lotta allo spopolamento di piccoli borghi): "Le nostre proposte rimangono valide ci impegneremo affinchè possano essere inserite nell’agenda della nuova amministrazione guidata dal sindaco Michelini". Nelle file dell’opposizione oltre al candidato Rignanese, sono due i consiglieri che sono stati eletti: Alessandro Pazzaglia e Giorgio Signorelli.