TODI - Sarà una Pasqua con un centro storico "blindato". Quest’anno come l’anno scorso. L’accesso all’acropoli cittadina diventa sempre più disagevole, e il timore è che a farne le spese siano le poche attività commerciali rimaste. L’ennesima modifica della viabilità in via Ciuffelli, interessata da lavori di ripristino della pavimentazione, niente affatto previsti, suscita malumori e polemiche, tanto più che l’amministrazione comunale lo ha reso noto solo nelle ultime ore. A distanza di solo un anno dalla realizzazione della pavimentazione in via Ciuffelli e in via Mazzini, sono comparse lesioni in più punti che hanno reso necessarie, dopo un sopralluogo di tecnici del Comune e impresa aggiudicatrice, ulteriori verifiche del massetto sottostante. Verifiche che sono cominciate da ieri, ma che con ogni probabilità non consentiranno di chiudere il cantiere prima delle festività. "Dobbiamo capire – dice il sindaco - se l’esame del massetto renderà necessari lavori particolari, che al momento non sono preventivabili". Il punto è che le rotture sono localizzate in più punti e sono in molti a chiedersi cosa non è andato per il verso giusto. Scelta di un materiale scadente? Lavori in economia? Personale poco qualificato? Fornitori e direttore dei lavori, unitamente all’amministrazione comunale, dovranno pur dare risposte a residenti e commercianti che sono preoccupati per le possibili ripercussioni. "La precedente pavimentazione – afferma una cittadina - ha resistito trenta anni con il transito continuo anche di mezzi pesanti; la nuova è durata un anno, costringendo la gente, anche disabile, a scendere dal pulman ai giardini Oberdan e a percorrere a piedi il tratto". Intanto l’ordinanza del Comando dei vigili urbani ha portato alla soppressione temporanea dei parcheggi sotto la scalinata di San Fortunato per garantire il traffico in entrata alla piazza.

Susi Felceti