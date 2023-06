Sarà un giorno di grandi sfide Torna la Corsa dei Vaporetti

SPOLETO – Sale l’adrenalina a Spoleto per la Corsa dei Vaporetti. Sarà una domenica di grandi sfide per aggiudicarsi l’edizione 2023 della corsa cittadina che vanta una tradizione di oltre 50 anni. L’evento è già iniziato venerdì con le prove ufficiali e ieri sera si sono disputate le prime batterie eliminatorie. Il cronometro parla chiaro con il binomio composto da Francesco Gemma e Leonardo Partenzi che ha fatto segnare di gran lunga il miglior tempo di 2’02’’. Se verranno confermati i tempi delle prove per gli altri 37 equipaggi al via non rimane che giocarsi la medaglia d’argento, ma si sa la corsa dei vaporetti può riservare qualunque genere di sorpresa quindi per conoscere i vincitori non rimane che attendere le 20 di questa sera quando, come da tradizione, si disputerà la finale. Il tracciato è sempre lo stesso, si parte da piazza Pianciani e si arriva in piazza Garibaldi. Traffico chiuso per tutta la giornata.