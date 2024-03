"Sarà prorogato l’attuale stato di emergenza"

UMBERTIDE – "Non c’ ancora il provvedimento scritto, ma so già che sarà prorogato lo stato di emergenza". Parole pronunciate con sicurezza dalla presidente Tesei dopo la Messa, sul palco insieme ai sindaci Carizia e Romizi ed il presidente del comitato 9 marzo Paolo Arcelli. "Io ho fretta di iniziare la ricostruzione – ha aggiunto Tesei - anzi il mio intento è che a questo sisma segua una ricostruzione più veloce di tutti gli altri terremoti. Questo è quanto costantemente chiediamo al governo". Ciò senza dimenticare quanto è già stato fatto fino ad ora, in modo veloce e coordinato per affrontare il dramma, come hanno rimarcato più volte oltre a Tesei il sindaco Carizia e la vice Mierla. L’impegno è corale della politica di ogni colore e degli amministratori perché, come ha detto Romizi: "il vero nemico, più che il terremoto, è la perdita della speranza".