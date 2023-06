Sara Francescangeli è la nuova presidente

Sara Francescangeli, di Alternativa Popolare, il partito di maggioranza assoluta che sostiene il sindaco Stefano Bandecchi, è la nuova presidente del Consiglio comunale di Terni. Si tratta della prima donna a ricoprire tale ruolo. E’ stata eletta con ventitre preferenze, quindi anche con un paio di voti provenienti dai banchi dell’opposizione, nella seduta d’insediamento dell’assise cittadina durata ieri oltre otto ore. Sara Francescangeli, avvocato, era stata eletta consigliera comunale della Lega nelle precedenti elezioni del 2018 che avevano portato Leonardo Latini sulla poltrona di sindaco, consegnando l’amministrazione alla destra dopo vent’anni di centrosinistra. Francescangeli era stata quindi nominata dallo stesso Latini, in uno dei primi dei tanti rimpasti di Giunta, assessore alla sicurezza e alla polizia municipale, per poi essere rimossa dall’incarico qualche mese dopo nel rimpasto successivo. Se n’ era andata sbattendo la porta e criticando duramente l’amministrazione dell’epoca, per poi candidarsi a sostegno di Stefano Bandecchi ed essere eletta consigliere nelle recenti amministrative. Vicepresidenti del nuovo Consiglio comunale sono Francesco Filipponi, capogruppo del Pd, e Raffaello Federighi, di Alternativa Popolare. "Siparietto" a destra: Francesco Maria Ferranti, unico consigliere di Fi ed ex presidente del Consiglio comunale, indicato come candidato a vicepresidente dalla minoranza di centrodestra, ha rifiutato la proposta, pur ringraziando i colleghi.