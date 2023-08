Sapori e novità a Costano E’ la Sagra della Porchetta

A tutta porchetta: ha preso il via ieri sera, fino al 27 agosto, la sagra incentrata sul tipico piatto della tradizione costanese. Sarebbe stata l’edizione numero 50 se il covid non avesse bloccato tutto. Al taglio del nastro della quarantottesima sagra, oltre a Simone Bordichini, presidente del gruppo giovanile di Costano sono intervenuti il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, con gli assessori Daniela Brunelli e Stefano Santoni, i parroci di Santa Maria degli Angeli, padre Saul Tambini e padre Stefano Lombardi. Gli stand della porchetta in via Duilio Lunghi, dopo il taglio del nastro hanno cominciato la loro attività per 10 giorni di allegria e spensieratezza, all’insegna della musica e del buon mangiare. Ad aprire la serata musicale è stata Rossella Ferrari, front woman dei Casanova, un gruppo formato da musicisti affermati e apprezzati dal grande pubblico. Saranno, infatti, i migliori gruppi musicali italiani ad allietare i tanti visitatori della sagra con canti e balli sotto le stelle. Questa sera arriverà l’orchestra Castellina Pasi. Sono diverse le novità che caratterizzeranno la sagra 2023. A cominciare dal menù che è stato arricchito con diverse pietanze: c’è un nuovo antipasto, una bistecca di maiale e una torta al testo con prosciutto e pecorino, ritorna a grande richiesta dopo anni di mancanza il “Tortello Quaranta“ (un raviolo ripieno di porchetta). La novità assoluta di quest’anno è il pulledpork: una spalla di maiale sfilacciata dalla carne tenera e succulenta, condita con salsa barbecue e gustata in un panino.